В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной дороге.

Как сообщили местные Telegram-каналы, на перегоне станций «Горяиново-Диевка» 50-летний мужчина попал под грузовой поезд. Он переходил колею в неположенном месте.

От полученных травм потерпевший скончался сразу.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам подтвердили эту информацию и сообщили, что предварительная правовая квалификация ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ.

Продолжается следствие.

Фото 18+!!!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поезд насмерть сбил мужчину.

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