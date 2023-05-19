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В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Сегодня 11:42
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Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной дороге.

Новости Днепра про В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Как сообщили местные Telegram-каналы, на перегоне станций «Горяиново-Диевка» 50-летний мужчина попал под грузовой поезд. Он переходил колею в неположенном месте.

От полученных травм потерпевший скончался сразу.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам подтвердили эту информацию и сообщили, что предварительная правовая квалификация ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ.

Продолжается следствие.

Фото 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поезд насмерть сбил мужчину.

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Новости Днепра про В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поездаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поездаРусский

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