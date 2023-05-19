В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Как сообщили местные Telegram-каналы, на перегоне станций «Горяиново-Диевка» 50-летний мужчина попал под грузовой поезд. Он переходил колею в неположенном месте.
От полученных травм потерпевший скончался сразу.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам подтвердили эту информацию и сообщили, что предварительная правовая квалификация ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ.
Продолжается следствие.
Фото 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поезд насмерть сбил мужчину.
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