В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался

Подробности инцидента рассказал медик Влад Боднюк.
Недавно в единственную центральную диспетчерскую поступил вызов от взволнованной женщины, которая рассказала, что ее 5-летнего сына сбила машина. На место сразу отправилась бригада скорой помощи Новокодацкой подстанции областного центра экстренной медицинской помощи.
Ребенок был в сознании, но плохо реагировал на внешние раздражители. Медики осмотрели мальчика. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом левого плеча, закрытый перелом левого бедра. На теле были множественные ссадины.
Фельдшеры обезболили маленького пациента, дали ему кислород и иммобилизовали его конечности. После этого ребенка забрали в профильное медучреждение с диагнозом — политравма.
Как рассказала мама пострадавшего, вместе с ребенком она шла по обочине дороги, но в какой-то момент мальчик внезапно выбежал на дорогу. Водитель авто, проезжавший в тот момент рядом, не успел вовремя среагировать и сбил ребенка.
Активность малышей должна повышать бдительность родителей во время прогулок, что в свою очередь обеспечит снижение травматизма, — отметил медик.
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