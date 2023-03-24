Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму

В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму

Сегодня 11:41
просмотров

Вчера, 23 марта, около 21:40 в полицию сообщили о несчастном случае на Набережной Победы, 48.

Новости Днепра про В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму

Как нам сообщили в правоохранительных органах, там 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа.

Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии сразу доставили в одну из больниц города. По предварительной информации, у малышки диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

В полиции отметили, что семья в поле зрения правоохранителей не попадала, на учете не стояла.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа: комментарий полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травмуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травмуРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Весна и осень – самые популярные времена года для покупки…

    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди
    Новости Днепра
    Сегодня 11:18
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

    В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.

    Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского
    Новости Днепра
    Сегодня 10:31
    Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского

    В горсовете объяснили, почему не переименовали улицу Маршала Малиновского.

    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович

    Никополь понес еще одну тяжелую потерю на войне.

    Последние новости

    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Весна и осень – самые популярные времена года для покупки или продажи автомобильной техники. Так говорят сами продавцы машин. Поэтому на авторынке в это время увеличивается количество предложений. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит купить самую дешевую машину в Днепре и…

    Сегодня 12:38
    просмотров
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

    В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.

    Сегодня 11:18
    просмотров
    Ожоги 85% тела: на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме
    Ожоги 85% тела: на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме

    В четверг, 23 марта, на линию "101" в 14:40 сообщили о возгорании камыша и сухой травы вблизи улицы Вишневой села Кардаши Синельниковского района.

    Сегодня 11:07
    0
    просмотров
    В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: без паники
    В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: без паники

    Сохраняйте спокойствие!

    Сегодня 10:43
    0
    просмотров
    Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского
    Почему в Днепре до сих пор не переименовали улицу Маршала Малиновского

    В горсовете объяснили, почему не переименовали улицу Маршала Малиновского.

    Сегодня 10:31
    просмотров
    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович
    На войне с РФ погиб наш земляк — солдат Сергей Ляхович

    Никополь понес еще одну тяжелую потерю на войне.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
    ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

    По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5…

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог
    Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

    В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших или раненых.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности
    В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

    Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского района.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта

    Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх