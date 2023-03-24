В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму

Как нам сообщили в правоохранительных органах, там 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа.
Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии сразу доставили в одну из больниц города. По предварительной информации, у малышки диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
В полиции отметили, что семья в поле зрения правоохранителей не попадала, на учете не стояла.
Все обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа: комментарий полиции.
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