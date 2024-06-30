В Днепре 5-й трамвай снова поехал после ракетного удара

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
Уважаемые днепряне, после ракетного удара 5-й трамвай уже снова уехал. Пользуйтесь, пожалуйста. У пид@ров ничего не получится, — заявил глава города.
Раньше была информация, что трамваи №5, №12: будут курсировать на бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко.
Напомним, что в результате ракетной атаки есть погибший и раненые. Пострадал ребенок. Поврежден девятиэтажный дом, разрушены четыре этажа.
Сегодня спасатели расчистили завалы многоэтажки до 7-го этажа.
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