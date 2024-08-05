В Днепре 5 августа на четырех улицах с утра до вечера не будет света: адреса

В понедельник, 5 августа, жителям нескольких улиц отключат свет.
Об этом идет речь на портале горсовета.
В связи с проведением плановых работ с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:
Кроме того, есть отличные новости — по распоряжению Укрэнерго сегодня в Днепре и области графики отключений света не будут применяться. Однако в энергетических компаниях призывают — по возможности не пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Если произойдут изменения, о применении мер ограничений потребления будет уведомлено дополнительно.
Абоненты ЦЭК могут следить в Telegram-канале, ДТЭК – в чат-боте.
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