В Днепре 5 августа на четырех улицах с утра до вечера не будет света: адреса

Сегодня некоторые днепряне останутся без света.

В понедельник, 5 августа, жителям нескольких улиц отключат свет.

Об этом идет речь на портале горсовета.

В связи с проведением плановых работ с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:

ул. Казакевича: 6;

ул. Казака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9-А, 11, 13-А, 15, 17-А, 22, 24;

ул. Агрономичная: 1-11, 13-19 (нечетные);

ул. Монтажная: 23-А, 24-30, 32, 36-46 (парни).

Кроме того, есть отличные новости — по распоряжению Укрэнерго сегодня в Днепре и области графики отключений света не будут применяться. Однако в энергетических компаниях призывают — по возможности не пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Если произойдут изменения, о применении мер ограничений потребления будет уведомлено дополнительно.

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