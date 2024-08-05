В Днепре 5 августа городской электротранспорт будет курсировать с изменениями

В понедельник 5 августа в связи с ремонтными работами проезжей части и трамвайного пути на Соборной площади в маршрутах электротранспорта произойдут следующие изменения:
С 13:00 до 14:30 в движении троллейбусов:
Также, с 21:00 трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.
Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:
Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании маршрута.
Напомним, появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра.
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