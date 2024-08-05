В Днепре 5 августа городской электротранспорт будет курсировать с изменениями

Продолжаются ремонтные работы на Соборной площади.

В понедельник 5 августа в связи с ремонтными работами проезжей части и трамвайного пути на Соборной площади в маршрутах электротранспорта произойдут следующие изменения:

С 13:00 до 14:30 в движении троллейбусов:

маршрут №1 будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки; маршруты №4 , №6 , №10 , №Б будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;

, , , будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную; маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Также, с 21:00 трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании маршрута.

Напомним, появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: