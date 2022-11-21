В Днепре 44-летний мужчина напал на знакомого с кухонным ножом

44-летний днепрянин нанес 22-летнему знакомому ножевое ранение в грудь и скрылся с места преступления. На место происшествия вызвали правоохранителей. Они приступили к поиску подозреваемого. Вскоре мужчину задержали.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
В этот же день следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь днепрянин может провести 8 лет за решеткой.
Продолжается досудебное расследование.
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