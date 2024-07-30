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В Днепре 30 июля жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адрес

Сегодня 06:56
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Жители восьми улиц и одного переулка останутся без света.

Новости Днепра про В Днепре 30 июля жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адрес

Сегодня, 30 июля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом идет речь на сайте горсовета.

В связи с этим 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов расположенных по адресам:

  • ул. Берестейская: 18-24 (парные);
  • ул. Строителей: 35, 37, 41-47 (нечетные);
  • ул. Энергетическая: 14-А, 18, 20-Б, 25;
  • ул. Макарова: 10-А, 12, 14, 16, 18-К, 20, 22, 26, 27, 29, 31-33, 35-А, 37, 39;
  • ул. Призаводская: 1-А, 2-4;
  • ул. Промышленная: 1-Г, 3-А;
  • ул. Фабричная: 1;
  • ул. Фабрично-заводская: 27-Б, 58, 60-А, 62;
  • пров. Энергетический: 2, 4-6, 8.

Кроме этого, сегодня в Днепре впервые за несколько месяцев в течение всех суток не будут действовать графики отключений света.

Ранее мы писали о том, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году, а также почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью. Кроме этого, рассказывали о том, что в центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой всегда есть электроэнергия.

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Новости Днепра про В Днепре 30 июля жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адресУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 30 июля жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адресРусский

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