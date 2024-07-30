В Днепре 30 июля жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адрес

Сегодня, 30 июля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.
Об этом идет речь на сайте горсовета.
В связи с этим 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов расположенных по адресам:
Кроме этого, сегодня в Днепре впервые за несколько месяцев в течение всех суток не будут действовать графики отключений света.
Ранее мы писали о том, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году, а также почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью. Кроме этого, рассказывали о том, что в центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой всегда есть электроэнергия.
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