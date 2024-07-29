В Днепре 30 июля впервые за несколько месяцев никому весь день не будут выключать свет

Хорошие новости от Укрэнерго.

Во вторник, 30 июля, в Днепре и области никому не будут выключать свет.

Укрэнерго сообщило об отсутствии ограничений электроснабжения для областей, так что графики применяться не будут. Причина отсутствия отключений – снижение потребления и снижение температуры воздуха.

Напомним, сегодня, 29 июля, свет будут выключать всего на 2 часа.

Ранее мы писали о том, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году, а также почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью. Кроме того, рассказывали о том, что в центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой всегда есть электроэнергия.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: