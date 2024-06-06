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В Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа: комментарий полиции

Сегодня 10:41
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В Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе маленький ребенок выпал из окна десятого этажа.

Новости Днепра про В Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа: комментарий полиции

Об этом корреспондентам dnepr.info сообщила спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

5 июня около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Амур-Нижнеднепровском районе ребенок выпал из окна 10 этажа.

Известно, что девочка жива, ее госпитализировали в больницу с травмами от падения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, — отметила спикер.

Напомним, сегодня мы писали, что корреспонденты dnepr.info получили комментарий полиции по ДТП на Победе, в результате которой пострадала девушка.

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