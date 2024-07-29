В Днепре 29 июля света будет еще больше: изменения в графиках отключений

В социальных сетях частной энергетической компании ДТЭК сообщили об изменениях в графиках отключений для некоторых регионов – света будет еще больше. В список вошли Киевская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
Сегодня отключения будут действовать в пределах одной очереди. Меры ограничения потребления будут применяться на два часа позже – с 18:00. Будут действовать графики до 23:00. То есть ограничения будут действовать только в часы вечернего пикового потребления.
Предыдущие графики отключений, о которых мы писали сегодня, будут изменены частными энергетическими компаниями.
Абоненты ЦЭК могут следить в Telegram-канале, ДТЭК – в чат-боте.
В Минэнерго отмечают, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Однако, несмотря на смягчение применения отключений света, дефицит в энергосистеме сохраняется.
Обращаемся к украинцам с призывом продолжать потреблять электроэнергию бережливо, – написали в публикации Минэнерго.
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