В Днепре 29 января будут выключать свет: актуальные графики

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в компании.

Об этом сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети».

Укрэнерго установило такие лимиты на потребление электроэнергии в Днепропетровской области: днем 1159 МВт/ночью 1208 МВт. Это позволяет ввести графики стабилизационных отключений круглосуточно.

В Днепре в воскресенье 29 января будут выключать свет.

В Днепре появилось новое мощное граффити, посвященное трагедии, которая произошла…

В Днепре изменился график работы троллейбусов и трамваев по выходным.

В воскресенье 29 января в Днепре загорелся автобус.

Как будет работать общественный транспорт в Днепре 29 января В Днепре изменился график работы троллейбусов и трамваев по выходным. просмотров

В Днепре появилось новое граффити, посвященное трагедии, произошедшей 14 января В Днепре появилось новое мощное граффити, посвященное трагедии, которая произошла в городе 14 января, когда российская ракета попала в жилой девятиэтажный дом на Победе. 0 просмотров

Выпустили с десяток снарядов: оккупанты ударили по двум районам Днепропетровщины Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Сегодня, 28 января, враг ударил по двум районам нашей области - Никопольскому и Синельниковскому. просмотров

В центре Днепра произошло ДТП с участием такси В субботу, 28 января, в Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика столкнулись два автомибиля, один из которых - такси службы Opti. просмотров