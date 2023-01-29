В Днепре 29 января будут выключать свет: актуальные графики

Укрэнерго установило такие лимиты на потребление электроэнергии в Днепропетровской области: днем 1159 МВт/ночью 1208 МВт. Это позволяет ввести графики стабилизационных отключений круглосуточно.
Об этом сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети».
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в компании.
Посмотреть график вероятных отключений можно:
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