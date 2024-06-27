В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет

В пятницу, 28 июня, нас снова ждут стабилизационные отключения. По команде НЭК Укрэнерго, они будут продолжаться на протяжении всех суток.
Как сообщили в ДТЭК Днепровские электросети, в Днепропетровской области действуют новые графики. Ознакомиться с ними можно в чат-боте в Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi), Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot) и на сайте (https://www.dtek-dnem). com.ua/ru/shutdowns). Рекомендуют использовать именно чат-бот, ведь на сайте из-за большого количества запросов могут быть сбои.
Следует заметить, что дополнительных ограничений пока не предвидится, то есть во время действия светло-серых графиков электроэнергию не будут выключать.
Для абонентов ЦЭК график обнародуют ТУТ.
Читайте также:
Автор:
Мужчина лишил свободы работника заправки, потому что показалось, что тот…
Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее…
В Днепропетровской области под суд пойдут два чиновника горсовета и…
Футбольный клуб "Днепр-1" рискует завершить свое существование.
Мужчина лишил свободы работника заправки, потому что показалось, что тот должен ему деньги.
Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее назначили – необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе не иметь долгов за потребление электричества, газа, воду. Более того, если у получателя субсидии образовываются долги непосредственно в то время пока…
На Украине приостановили набор на аспирантуру.
В Днепропетровской области под суд пойдут два чиновника горсовета и подрядчик, которые украли 1,2 миллиона гривен на ремонте дорог.
Футбольный клуб "Днепр-1" рискует завершить свое существование.
В Днепре увеличили количество полицейских патрулей на дорогах для того, чтобы следить за соблюдением водителями и пешеходами ПДД.
Раритетный дорожный знак обнаружили на проспекте Мазепы.
В Днепре доживает свой век большое количество старинных зданий. Одно из таких Дворец профилактики. В нем уже нет потолков, полов, осталась только одна коробка.
Гендиректор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук рассказал, что дополнительные очереди отключений в Днепропетровской области ввели по приказу Укрэнерго.
В Днепре ко Дню Конституции, 28 июня, будет проведено масштабное написание диктанта в метро.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!