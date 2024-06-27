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  • В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет

В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет

Сегодня 18:38
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В Днепре и области снова все сутки будут действовать графики почасовых отключений.

Новости Днепра про В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет

В пятницу, 28 июня, нас снова ждут стабилизационные отключения. По команде НЭК Укрэнерго, они будут продолжаться на протяжении всех суток.

Как сообщили в ДТЭК Днепровские электросети, в Днепропетровской области действуют новые графики. Ознакомиться с ними можно в чат-боте в Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi), Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot) и на сайте (https://www.dtek-dnem). com.ua/ru/shutdowns). Рекомендуют использовать именно чат-бот, ведь на сайте из-за большого количества запросов могут быть сбои.

Следует заметить, что дополнительных ограничений пока не предвидится, то есть во время действия светло-серых графиков электроэнергию не будут выключать.

Для абонентов ЦЭК график обнародуют ТУТ. 

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Новости Днепра про В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будетУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будетРусский

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