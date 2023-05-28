В Днепре 28-летний мужчина прыгнул с Центрального моста в реку и выжил

В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Центрального моста.

Как сообщили в ГСЧС, около 16 часов к ним обратились полицейские, которые рассказали, что на Центральном мосту мужчина пытается прыгнуть в реку.

На место инцидента выехали спасатели. Приехав на мост, чрезвычайники проверили центральную часть переправы, но не нашли мужчину. Через несколько минут водолазы обнаружили горожанина, который был на поверхности воды.

Человек чудом выжил, его достали из реки и на лодке доставили к берегу.

Им оказался 28-летний житель Днепра. Мужчину передали медикам скорой. У него ушиб грудной клетки. Пострадавшего отправили в больницу.

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