В Днепре 28 февраля трамваи №5, №12 и №16 изменят график работы: подробности

Сегодня, 28 февраля, в Днепре трамваи №5, №12, №16 закончат свою работу раньше.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.
Итак, последние отправления с конечных остановок:
маршрут №5:
маршрут №12:
маршрут №16:
Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!
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