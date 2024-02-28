В Днепре 28 февраля трамваи №5, №12 и №16 изменят график работы: подробности

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Сегодня, 28 февраля, в Днепре трамваи №5, №12, №16 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Итак, последние отправления с конечных остановок:

маршрут №5:

от ж/м Западный в 20:45;

от Университета науки и технологий в 21:02.

маршрут №12:

от пл. Старомостовая в 20:27;

от завода Металлоизделий в 21:17.

маршрут №16:

от ул. Игоря Сикорского в 20:54;

от ул. Бориса Кротова в 21:25.

Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

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