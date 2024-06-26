В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК

В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.

В Днепре и области 27 июня будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Свет для бытовых потребителей будут выключать в течение суток с 00:00 до 24:00. Больше объем ограничений — с 17:00 до 23:00.

Об этом говорится в Telegram-канале компании «ДТЭК Днепровские электросети».

Графиками предусмотрены три категории отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет. Светло-серая зона – отключения света возможны. Белая зона – свет гарантированно есть. Также они содержат шесть групп потребителей.

График для абонентов, обслуживаемых ЦЭК

— з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення ІІІ та ІV черг;

— з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення V та VІ черг;

— з 08:00 до 12:00 застосовуватимуться відключення I та II черг;

— з 12:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення ІII та ІV черг;

— з 16:00 до 20:00 застосовуватиметься відключення V та VI черг;

— з 17:00 до 21:00 застосовуватиметься відключення I черги;

— з 20:00 до 23:00 застосовуватиметься відключення IV черги;

— з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІI черги;

— з 21:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІІІ черги.

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