В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК

В Днепре и области 27 июня будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Свет для бытовых потребителей будут выключать в течение суток с 00:00 до 24:00. Больше объем ограничений — с 17:00 до 23:00.
Об этом говорится в Telegram-канале компании «ДТЭК Днепровские электросети».
Графиками предусмотрены три категории отключений:
Темно-серая зона – это время, когда света точно нет. Светло-серая зона – отключения света возможны. Белая зона – свет гарантированно есть. Также они содержат шесть групп потребителей.
— з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення ІІІ та ІV черг;
— з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення V та VІ черг;
— з 08:00 до 12:00 застосовуватимуться відключення I та II черг;
— з 12:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення ІII та ІV черг;
— з 16:00 до 20:00 застосовуватиметься відключення V та VI черг;
— з 17:00 до 21:00 застосовуватиметься відключення I черги;
— з 20:00 до 23:00 застосовуватиметься відключення IV черги;
— з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІI черги;
— з 21:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІІІ черги.
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