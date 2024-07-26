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В Днепре 27 июля трамвай №1 снова будет курсировать с изменениями

Сегодня 11:07
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27 июля произойдут изменения в движении трамвая №1.

Новости Днепра про В Днепре 27 июля трамвай №1 снова будет курсировать с изменениями

В связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборной завтра, 27 июля, с 09:00 до 15:00 будет приостановлено движение трамваев.

Поэтому трамвай №1 будет двигаться по измененной схеме движения — по двум направлениям:

  • Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
  • Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Об изменениях в движении этого трамвая в пятницу 26 июля пока не сообщали.

Напомним, сегодня, 26 июля общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями в связи с выполнением ремонта пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала объезжают по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала двигается по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжает объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля курсирует по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
  • троллейбус «Б» курсирует в объезд через ул. Философскую;
  • трамвай №5 в направлении ж/м Западный движется через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой курсирует через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.
  • Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», расположенная на углу ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

А также из-за ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого некоторые автобусы и троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II курсируют в объезде по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской курсируют в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

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Новости Днепра про В Днепре 27 июля трамвай №1 снова будет курсировать с изменениямиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 27 июля трамвай №1 снова будет курсировать с изменениямиРусский

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