В Днепре 26 июня будут действовать более жесткие графики отключения света

В среду, 26 июня, по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. С 17 до 23 будут действовать более строгие ограничения, то есть электроэнергию будут выключать нескольким очередям сразу, а также могут действовать «светло-серые» графики.
Это касается и жителей Днепра. Абоненты ДТЭК могут узнать графики отключений в Telegram-боте или на сайте.
Узнать об отключении абонентов Центральной энергетической компании можно ТУТ.
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