В Днепре 26 июня будут действовать более жесткие графики отключения света

В Днепре снова будут выключать свет и днем, и ночью.

В среду, 26 июня, по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. С 17 до 23 будут действовать более строгие ограничения, то есть электроэнергию будут выключать нескольким очередям сразу, а также могут действовать «светло-серые» графики.

Это касается и жителей Днепра. Абоненты ДТЭК могут узнать графики отключений в Telegram-боте или на сайте.

Узнать об отключении абонентов Центральной энергетической компании можно ТУТ.

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