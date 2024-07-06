В Днепре 26-летнюю женщину задержали за сбыт наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
У женщины при себе была сумка с пакетом из-под сока. В пакете злоумышленница скрывала приготовленные к сбыту слип-пакеты с запрещенными веществами.
Наркозлочин задокументировали работники отделения полиции №2 Днепропетровского районного управления полиции в Индустриальном районе города. 5 июля правоохранители остановили подозреваемую на проспекте Слобожанском, — говорится в сообщении полиции.
Женщина была задержана, а все изъятые вещества были направлены на экспертизу.
Теперь 26-летней днепрянке может грозить до 8 лет лишения свободы.
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