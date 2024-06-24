В Днепре 25 июня свет будут выключать все сутки и объем ограничений будет больше

Объем ограничений будет больше.

Во вторник, 25 июня, в Днепре и области снова будут выключать свет. Графики будут действовать все сутки. Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. То есть в эти часы могут быть отключения и в серой зоне, либо будут отключать сразу по несколько очередей.

Причина – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, в Днепре ДТЭК введет новые «светло-серые» графики отключений. То есть темно-серая зона – это время, когда света точно нет, светло-серая зона – отключения света возможны, а белая зона – свет гарантированно есть.

На скрине график для 5 группы ДТЭК.

Узнать об отключении абонентов Центральной энергетической компании можно ТУТ.

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