В Днепре 25 июня свет будут выключать все сутки и объем ограничений будет больше

Во вторник, 25 июня, в Днепре и области снова будут выключать свет. Графики будут действовать все сутки. Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. То есть в эти часы могут быть отключения и в серой зоне, либо будут отключать сразу по несколько очередей.
Причина – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним, в Днепре ДТЭК введет новые «светло-серые» графики отключений. То есть темно-серая зона – это время, когда света точно нет, светло-серая зона – отключения света возможны, а белая зона – свет гарантированно есть.
На скрине график для 5 группы ДТЭК.
Узнать об отключении абонентов Центральной энергетической компании можно ТУТ.
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