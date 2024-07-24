В Днепре 25 июля свет будут отключать только вечером: в какие часы

ДТЭК «Днепровские электросети» сообщили хорошую новость – в нашей энергосистеме ощутимо уменьшился дефицит. В четверг, 25 июля, электроснабжение будут ограничивать только вечером.
По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 16:00 до 22:00.
В случае перемен будет оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале, — говорится в сообщении ДТЭК.
То есть если по графику у вас не запланированы отключения с 16 до 22, тогда свет будет все сутки.
Причина улучшения ситуации с электроэнергией – вывод из ремонта еще одного блока АЭС и уменьшение потребления.
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