В Днепре 24 июля света будет больше: изменения в графиках отключений

В Днепре произошли изменения в графиках отключений.

По распоряжению Укрэнерго, график почасовых отключений света 24 июля на несколько часов отменен. Об этом сообщили в ДТЭК и ЦЭК.

Графики, о которых мы писали сегодня, не будут действовать до 16:00.

Обратите внимание! Чтобы избежать аварийных ситуаций после подачи электроснабжения, не рекомендуется включать все электроприборы одновременно.

О новых графиках будет сообщено заранее.

Следить за изменениями можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний –ДТЭК и ЦЭК.

Заметим, что в связи с аварийными работами некоторым жителям Днепра почти весь день отключат свет.

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