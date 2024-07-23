В Днепре 24 июля 1 трамвай изменит схему движения

Трамвай номер 1 изменит схему движения.

24 июля в Днепре с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

ж/д вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

– от Железнодорожного вокзала в 20:27;

– от Университета науки и технологий в 20:59.

Как отмечают в КП «Днепровский электротранспорт», изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборной.

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