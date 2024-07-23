В Днепре 23 июля свет снова будут выключать в течение всех суток: графики отключений

По распоряжению Укрэнерго графики ограничения потребления задействованы на все сутки 23 июля – будут действовать отключения двух и трех очередей одновременно.
У абонентов частной энергетической компании ЦЭК свет будут отключать по графику:
По состоянию на 08:00 применяются отключения 2 и 5 очереди.
У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно «светло-серым» графикам. С 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность отключений в светло-серых зонах.
Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:
Заметим, что в течение дня графики отключений могут изменяться в зависимости от состояния энергосистемы. Следить за возможными изменениями можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью.
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