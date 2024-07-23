В Днепре 23 июля свет снова будут выключать в течение всех суток: графики отключений

Отключения света будут длиннее.

По распоряжению Укрэнерго графики ограничения потребления задействованы на все сутки 23 июля – будут действовать отключения двух и трех очередей одновременно.

У абонентов частной энергетической компании ЦЭК свет будут отключать по графику:

1 очередь:

— с 04:00 до 08:00;

– с 14:00 до 19:00.

— с 04:00 до 08:00; – с 14:00 до 19:00. 2 очередь:

— с 08:00 до 12:00;

– с 14:00 до 19:00.

— с 08:00 до 12:00; – с 14:00 до 19:00. 3 очередь:

— с 04:00 до 08:00;

— с 12:00 до 14:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 04:00 до 08:00; — с 12:00 до 14:00; – с 19:00 до 24:00. 4 очередь:

— с 00:00 до 04:00;

— с 12:00 до 14:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 00:00 до 04:00; — с 12:00 до 14:00; – с 19:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 08:00 до 12:00;

– с 14:00 до 19:00.

— с 08:00 до 12:00; – с 14:00 до 19:00. 6 очередь:

— с 00:00 до 04:00;

– с 19:00 до 24:00.

По состоянию на 08:00 применяются отключения 2 и 5 очереди.

У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно «светло-серым» графикам. С 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность отключений в светло-серых зонах.

Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключения света возможны — 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Заметим, что в течение дня графики отключений могут изменяться в зависимости от состояния энергосистемы. Следить за возможными изменениями можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью.

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