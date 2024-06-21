В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта ДМР.

В публикации отметили, что трамваи №18, №19 немного изменят свое движение в связи с ремонтными работами пути на перекрестке шоссе Донецкое – просп. Мира.

С 9:00 22 июня до 19:00 23 июня 2024 трамваи №18, №19 будут курсировать сокращенным маршрутом до ул. Передовой, без заезда в ж/м Левобережный-3, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре перекроют одну из центральных улиц почти на 4 месяца.

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