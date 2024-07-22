В Днепре 22 июля на двух улицах выключат свет почти на весь день: адреса

На портале городского совета сообщили о запланированных отключениях света на понедельник 22 июля.
Сегодня частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, в связи с этим с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:
Напомним, сегодня в Днепре действуют графики почасовых отключений света — будут применяться две и три очереди отключений.
Подробнее об отключениях можно узнать в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на сайтах компаний – ДТЕК и ЦЭК.
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