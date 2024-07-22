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В Днепре 22 июля на двух улицах выключат свет почти на весь день: адреса

Сегодня 08:21
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В некоторых домах на двух улицах Днепра света не будет с утра до вечера.

Новости Днепра про В Днепре 22 июля на двух улицах выключат свет почти на весь день: адреса

На портале городского совета сообщили о запланированных отключениях света на понедельник 22 июля.

Сегодня частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, в связи с этим с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:

  • ул. Даниила Нечая: 17, 19-Д, 21-31 (нечетные);
  • ул. Подмогильного: 7, 9.

Напомним, сегодня в Днепре действуют графики почасовых отключений света — будут применяться две и три очереди отключений.

Подробнее об отключениях можно узнать в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на сайтах компаний – ДТЕК и ЦЭК.

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