В Днепре 20 июня свет будут выключать весь день: обнародовали графики отключений

Неутешительные новости сообщили в Укрэнерго.

В Днепре и области графики отключения света завтра, 20 июня, будут снова действовать в течение всего дня.

Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00,- говорится в сообщении компании.

В Укрэнерго объяснили, что причины таких ограничений — высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.

Свет для объектов критической инфраструктуры не выключают.

Центральная энергетическая компания (ЦЭК), обслуживающая часть жителей Днепра, сообщила свои графики отключений, которые будут действовать 20 июня.

с 00:00 до 04:00 будет применяться IV очередь;

с 04:00 до 08:00 будет применяться V очередь;

с 08:00 до 12:00 будет применяться II очередь;

с 12:00 до 16:00 будет применяться ІІІ очередь;

с 15:00 до 16:00 будет применяться IV очередь;

с 16:00 до 20:00 будут применяться V и VI очереди;

с 20:00 до 22:00 будет применяться II очередь;

с 20:00 до 24:00 будет применяться И очередь,