В Днепре 20 июня свет будут выключать весь день: обнародовали графики отключений

В Днепре и области графики отключения света завтра, 20 июня, будут снова действовать в течение всего дня.
Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00,- говорится в сообщении компании.
В Укрэнерго объяснили, что причины таких ограничений — высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.
Свет для объектов критической инфраструктуры не выключают.
Центральная энергетическая компания (ЦЭК), обслуживающая часть жителей Днепра, сообщила свои графики отключений, которые будут действовать 20 июня.
с 00:00 до 04:00 будет применяться IV очередь;
с 04:00 до 08:00 будет применяться V очередь;
с 08:00 до 12:00 будет применяться II очередь;
с 12:00 до 16:00 будет применяться ІІІ очередь;
с 15:00 до 16:00 будет применяться IV очередь;
с 16:00 до 20:00 будут применяться V и VI очереди;
с 20:00 до 22:00 будет применяться II очередь;
с 20:00 до 24:00 будет применяться И очередь,
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