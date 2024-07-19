В Днепре 20 июля будут выключать свет по 1 или 2 очереди, а ночью три часа не будет отключений

Есть хорошие новости об отключениях света.

В субботу, 20 июля, впервые за длительное время три часа никому в Украине не будут выключать свет. С 02:00 до 05:00 меры по ограничению потребления применяться не будут.

С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь. Это означает, что «светло-серых» графиков не будет, а некоторым даже удастся «пропустить» отключение.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 июля ситуация в энергетике немного улучшится.

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