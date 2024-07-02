Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов: адреса

Сегодня 07:02
просмотров

Во вторник 2 июля на четырех улицах Днепра до вечера приостановят электроснабжение.

Новости Днепра про В Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов: адреса

Список адресов был опубликован на официальном портале частной энергетической компании ЦЭК.

Сегодня, 2 июля, с 08:00 до 18:00 без света останутся следующие улицы:

  • ул. Макарова: 27-А;
  • ул. Братьев Воробьев: 51-А;
  • ул. Академика Янгеля: 1;
  • ул. Независимости: 13, 13-Б, 15-А, 17, 17-А, 19-А, 21, 29, 34-Д.

Кроме того, сегодня подачу света будут отключать чаще для всех жителей Днепра.

По состоянию на 07:00 действует отключение I, II и V очередей абонентов ЦЭК.После этого электроснабжение будет прекращено в следующем порядке:

  • с 09:00 до 13:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;
  • с 13:00 до 16:00 будут применяться отключения I, II и V очередей
  • с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей
  • с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения I, II и V очередей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.

Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 00:30 до 22:00 сегодня будет временно ограничено водоснабжение некоторых улиц Днепра.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов: адресаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На этой неделе Украина будет одной из самых жарких стран в Европе: как сильно «вжарит» в Днепре
    Новости Днепра
    Вчера 21:47
    На этой неделе Украина будет одной из самых жарких стран в Европе: как сильно «вжарит» в Днепре

    Июль начнется аномальной жарой.

    Многотонным фурам запретили ездить по Днепру днем: в чем дело
    Новости Днепра
    Вчера 21:26
    Многотонным фурам запретили ездить по Днепру днем: в чем дело

    Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам…

    В Днепре спасали собаку, которая из-за обстрелов оказалась на дне двухметрового погреба
    Новости Днепра
    Вчера 20:52
    В Днепре спасали собаку, которая из-за обстрелов оказалась на дне двухметрового погреба

    В Днепре спасали собаку, которая после обстрелов оказалась на дне…

    Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты
    Новости Днепра
    Вчера 20:06
    Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты

    Днепровский поезд снова стал самым популярным.

    Последние новости

    Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    На этой неделе Украина будет одной из самых жарких стран в Европе: как сильно «вжарит» в Днепре
    На этой неделе Украина будет одной из самых жарких стран в Европе: как сильно «вжарит» в Днепре

    Июль начнется аномальной жарой.

    Вчера 21:47
    1
    просмотров
    Многотонным фурам запретили ездить по Днепру днем: в чем дело
    Многотонным фурам запретили ездить по Днепру днем: в чем дело

    Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам Днепра.

    Вчера 21:26
    2
    просмотров
    В Днепре спасали собаку, которая из-за обстрелов оказалась на дне двухметрового погреба
    В Днепре спасали собаку, которая из-за обстрелов оказалась на дне двухметрового погреба

    В Днепре спасали собаку, которая после обстрелов оказалась на дне погреба.

    Вчера 20:52
    1
    просмотров
    Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты
    Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты

    Днепровский поезд снова стал самым популярным.

    Вчера 20:06
    3
    просмотров
    В Днепре четыре трамвая будут временно курсировать иначе: схема движения
    В Днепре четыре трамвая будут временно курсировать иначе: схема движения

    В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.

    Вчера 19:25
    1
    просмотров
    Три очереди сразу: как будут выключать свет в Днепре и области 2 июля
    Три очереди сразу: как будут выключать свет в Днепре и области 2 июля

    Сразу по три очереди будут выключать свет 2 июля.

    Вчера 18:43
    3
    просмотров
    Как сейчас выглядит фонтан в сквере на проспекте Науки в Днепре: заложили досками и «посадили» обезьяну
    Как сейчас выглядит фонтан в сквере на проспекте Науки в Днепре: заложили досками и «посадили» обезьяну

    Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета.

    Вчера 17:44
    2
    просмотров
    По центру Днепра бродила потерянная овца (ВИДЕО)
    По центру Днепра бродила потерянная овца (ВИДЕО)

    То ли баран, то ли овца потеряно бродили по центру Днепра.

    Вчера 17:37
    1
    просмотров
    «Ракета прилетела в 50 метрах»: жительница Днепра потеряла дом в результате ночной атаки
    «Ракета прилетела в 50 метрах»: жительница Днепра потеряла дом в результате ночной атаки

    Жительница Днепра показала, как выглядит ее дом, после того как в 50 метрах от него прилетела ракета.

    Вчера 16:42
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх