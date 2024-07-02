В Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов: адреса

Список адресов был опубликован на официальном портале частной энергетической компании ЦЭК.
Сегодня, 2 июля, с 08:00 до 18:00 без света останутся следующие улицы:
Кроме того, сегодня подачу света будут отключать чаще для всех жителей Днепра.
По состоянию на 07:00 действует отключение I, II и V очередей абонентов ЦЭК.После этого электроснабжение будет прекращено в следующем порядке:
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.
Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.
Напомним, сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 00:30 до 22:00 сегодня будет временно ограничено водоснабжение некоторых улиц Днепра.
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