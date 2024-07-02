В Днепре 2 июля некоторым абонентам отключат свет на десять часов: адреса

Во вторник 2 июля на четырех улицах Днепра до вечера приостановят электроснабжение.

Список адресов был опубликован на официальном портале частной энергетической компании ЦЭК.

Сегодня, 2 июля, с 08:00 до 18:00 без света останутся следующие улицы:

ул. Макарова: 27-А;

ул. Братьев Воробьев: 51-А;

ул. Академика Янгеля: 1;

ул. Независимости: 13, 13-Б, 15-А, 17, 17-А, 19-А, 21, 29, 34-Д.

Кроме того, сегодня подачу света будут отключать чаще для всех жителей Днепра.

По состоянию на 07:00 действует отключение I, II и V очередей абонентов ЦЭК.После этого электроснабжение будет прекращено в следующем порядке:

с 09:00 до 13:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;

с 13:00 до 16:00 будут применяться отключения I, II и V очередей

с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей

с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения I, II и V очередей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.

Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 00:30 до 22:00 сегодня будет временно ограничено водоснабжение некоторых улиц Днепра.

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