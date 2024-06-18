В Днепре 19 июня снова будут выключать свет весь день

По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. Причина – прогнозируемый рост потребления электричества из-за жары.
Абоненты ДТЭК могут посмотреть графики ТУТ.
А вот для абонентов ЦЭК свет будут выключать так:
Уважаемые потребители! Сообщаем, что 19 июня с 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:
Заметим, сегодня Укрэнерго снова смягчило ограничения в связи с экономным потреблением, поэтому возможно повезет и графики будут действовать не все сутки.
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