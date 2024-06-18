В Днепре 19 июня снова будут выключать свет весь день

В Днепре снова будут действовать графики почасовых отключений.

По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. Причина – прогнозируемый рост потребления электричества из-за жары.

Абоненты ДТЭК могут посмотреть графики ТУТ.

А вот для абонентов ЦЭК свет будут выключать так:

Уважаемые потребители! Сообщаем, что 19 июня с 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

с 00:00 до 04:00 будет применяться I очередь;

с 04:00 до 08:00 будет применяться ІІІ очередь;

с 08:00 до 12:00 будет применяться VI очередь;

с 12:00 до 16:00 будет применяться II очередь;

с 15:00 до 16:00 будет применяться I очередь;

с 16:00 до 20:00 будут применяться III и IV очереди;

с 20:00 до 23:00 будет применяться V очередь;

с 20:00 до 24:00 будет применяться VI очередь,

Заметим, сегодня Укрэнерго снова смягчило ограничения в связи с экономным потреблением, поэтому возможно повезет и графики будут действовать не все сутки.

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