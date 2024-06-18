Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 19 июня снова будут выключать свет весь день

Сегодня 20:02
просмотров

В Днепре снова будут действовать графики почасовых отключений.

Новости Днепра про В Днепре 19 июня снова будут выключать свет весь день

По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. Причина – прогнозируемый рост потребления электричества из-за жары.

Абоненты ДТЭК могут посмотреть графики ТУТ.

А вот для абонентов ЦЭК свет будут выключать так:

Уважаемые потребители! Сообщаем, что 19 июня с 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

  • с 00:00 до 04:00 будет применяться I очередь;
  • с 04:00 до 08:00 будет применяться ІІІ очередь;
  • с 08:00 до 12:00 будет применяться VI очередь;
  • с 12:00 до 16:00 будет применяться II очередь;
  • с 15:00 до 16:00 будет применяться I очередь;
  • с 16:00 до 20:00 будут применяться III и IV очереди;
  • с 20:00 до 23:00 будет применяться V очередь;
  • с 20:00 до 24:00 будет применяться VI очередь,

Заметим, сегодня Укрэнерго снова смягчило ограничения в связи с экономным потреблением, поэтому возможно повезет и графики будут действовать не все сутки.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 19 июня снова будут выключать свет весь деньУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 19 июня снова будут выключать свет весь деньРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»
    Новости Днепра
    Сегодня 21:59
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»

    Это на время.

    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь
    Новости Днепра
    Сегодня 21:26
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь

    В Днепре ищут пропавшего мужчину.

    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:39
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)

    В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе…

    В руде из Кривого Рога спрятали большую партию сигарет, чтобы тайно переправить за границу
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    В руде из Кривого Рога спрятали большую партию сигарет, чтобы тайно переправить за границу

    С Украины пытались перевозить контрабанду, спрятанную в руде из Кривого…

    Последние новости

    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»

    Это на время.

    Сегодня 21:59
    0
    просмотров
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь

    В Днепре ищут пропавшего мужчину.

    Сегодня 21:26
    2
    просмотров
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)

    В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе деревом.

    Сегодня 20:39
    1
    просмотров
    В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов
    В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов

    Из-за ночной атаки Днепровского района пострадавший.

    Сегодня 19:21
    1
    просмотров
    В руде из Кривого Рога спрятали большую партию сигарет, чтобы тайно переправить за границу
    В руде из Кривого Рога спрятали большую партию сигарет, чтобы тайно переправить за границу

    С Украины пытались перевозить контрабанду, спрятанную в руде из Кривого Рога.

    Сегодня 18:41
    1
    просмотров
    Как 50 лет назад в Днепре выглядело легендарное кафе «Пингвин»: металлические креманки и урны в виде морских птиц
    Как 50 лет назад в Днепре выглядело легендарное кафе «Пингвин»: металлические креманки и урны в виде морских птиц

    Кафе «Пингвин» открылось в Днепре более 50 лет назад – в начале 1970-х годов. За все время своей работы оно несколько раз меняло место расположения. Сначала находилось у памятника Славы, а позже – «переехало» на центральный проспект. Кафе было любимым…

    Сегодня 17:55
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине дошкольники, игравшие с зажигалкой, чуть не сожгли квартиру
    На Днепропетровщине дошкольники, игравшие с зажигалкой, чуть не сожгли квартиру

    В Никополе дети играли с зажигалкой и чуть не сожгли квартиру.

    Сегодня 17:53
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных
    На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных

    Государству вернули ландшафтный заказник "Терновский".

    Сегодня 16:55
    2
    просмотров
    В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать
    В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать

    Чтобы сделать хорошие фото в лаванде, не нужно ехать во Францию. Лавандовое поле можно найти в 20 минутах от Днепра.

    Сегодня 16:30
    5
    просмотров
    В больнице Днепра спасают 3-летнего мальчика, которого сбил на велосипеде его старший брат
    В больнице Днепра спасают 3-летнего мальчика, которого сбил на велосипеде его старший брат

    В Днепропетровской области 3-летнего мальчика случайно сбил его старший брат.

    Сегодня 15:49
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх