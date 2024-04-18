В Днепре 19 апреля на некоторых улицах будут выключать свет почти на весь день: адреса

В Днепре в пятницу будут выключать свет.

В пятницу, 19 апреля, часть жителей Днепра останется без электроэнергии. Речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК. Завтра по некоторым адресам будут проводить плановые ремонтные работы.

Свет будут выключаться с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:

улица Энергетическая, 1, 3, 5, 15;

улица Матросская, 39, 41;

улица Новокрымская, 47 – 53;

переулок Архитектурный, 1 – 8;

проспект Богдана Хмельницкого, 40м, 42-48, 146к.

В случае незапланированного отключения света, если вы являетесь абонентом ЦЭК, обращайтесь по телефонам:

0(800)30-00-15;

(067) 541-30-78;

(067) 560-67-90;

(050) 411-82-35;

(056) 736-25-30.

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