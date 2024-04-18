В Днепре 19 апреля на некоторых улицах будут выключать свет почти на весь день: адреса

В пятницу, 19 апреля, часть жителей Днепра останется без электроэнергии. Речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК. Завтра по некоторым адресам будут проводить плановые ремонтные работы.
Свет будут выключаться с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:
улица Энергетическая, 1, 3, 5, 15;
улица Матросская, 39, 41;
улица Новокрымская, 47 – 53;
переулок Архитектурный, 1 – 8;
проспект Богдана Хмельницкого, 40м, 42-48, 146к.
В случае незапланированного отключения света, если вы являетесь абонентом ЦЭК, обращайтесь по телефонам:
0(800)30-00-15;
(067) 541-30-78;
(067) 560-67-90;
(050) 411-82-35;
(056) 736-25-30.
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