В Днепре 18 июня графики отключения света будут действовать все сутки

В Укрэнерго сообщили неприятные новости.

Во вторник, 18 июня, графики отключений в Днепре и области будут применяться весь день — по указанию Укрэнерго они будут действовать с 00:00 до 24:00.

Следует заметить, что 17 июня Укрэнерго немного смягчило ограничение, поэтому возможно, если потребление электроэнергии будет экономным, что-то изменится.

Но все же следует зарядить гаджеты и павербанки.

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