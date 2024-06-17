В Днепре 18 июня графики отключения света будут действовать все сутки

Во вторник, 18 июня, графики отключений в Днепре и области будут применяться весь день — по указанию Укрэнерго они будут действовать с 00:00 до 24:00.
Следует заметить, что 17 июня Укрэнерго немного смягчило ограничение, поэтому возможно, если потребление электроэнергии будет экономным, что-то изменится.
Но все же следует зарядить гаджеты и павербанки.
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