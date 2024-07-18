В Днепре 18 июля днем ​​света будет мало, вечером – еще меньше: графики отключений

Жители Днепра в очередной раз останутся без света на длительное время.

Сегодня, 18 июля, в Днепре свет будут отключать в течение всего дня — будут применять 2, 3 и 4 очереди одновременно.

Обратите внимание! В 04:36 в ЦЭК сообщили об изменениях в графиках – по распоряжению НЭК «Укрэнерго» применяется 4 очереди одновременно. Удлинено отключение потребителей 6 очереди до 08:00. По состоянию на 7:00 применяются отключения 1, 2, 5 и 6 очереди.

UPD: для абонентов ЦЭК будут действовать измененные графики почасовых отключений:

1 очередь:

— с 11:00 до 17:00;

– с 20:00 до 24:00.

2 очередь:

— с 08:00 до 11:00;

— с 14:00 до 20:00;

– с 23:00 до 24:00.

3 очередь:

— с 08:00 до 14:00;

– с 17:00 до 23:00.

4 очередь:

— с 08:00 до 14:00;

– с 17:00 до 23:00.

5 очередь:

— с 08:00 до 11:00;

— с 14:00 до 20:00;

– с 23:00 до 24:00.

6 очередь:

— с 11:00 до 17:00;

– с 20:00 до 24:00.

Следить за изменениями можно в Telegram-канале энергетической компании, узнать отношение своего адреса к определенной очереди отключений – на сайте.

Абонентам ДТЭК сообщили об отключении согласно установленным графикам, ознакомиться с ними подробнее можно в чат-ботах: Viber, Telegram. А также на официальном сайте.

Кроме этого, из-за высокого дефицита электроэнергии отключения будут происходить и в светло-серой зоне.

Просим вас экономно потреблять электроэнергию, когда она есть, – призвали в ДТЭК Днепровские электросети.

Напомним, в графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключение света возможны — 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Если в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика. Если в белой зоне отсутствует свет, возможно, произошла авария. Переключение в серой и светло-серой зоне длится 30-40 минут.

Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра массово сообщают о проблеме коммуникации с энергокомпаниями ДТЭК и ЦЭК.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: