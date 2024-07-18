В Днепре 18 июля днем ​​света будет мало, вечером – еще меньше: графики отключений

Сегодня, 18 июля, в Днепре свет будут отключать в течение всего дня — будут применять 2, 3 и 4 очереди одновременно.
Обратите внимание! В 04:36 в ЦЭК сообщили об изменениях в графиках – по распоряжению НЭК «Укрэнерго» применяется 4 очереди одновременно. Удлинено отключение потребителей 6 очереди до 08:00. По состоянию на 7:00 применяются отключения 1, 2, 5 и 6 очереди.
UPD: для абонентов ЦЭК будут действовать измененные графики почасовых отключений:
1 очередь:
— с 11:00 до 17:00;
– с 20:00 до 24:00.
2 очередь:
— с 08:00 до 11:00;
— с 14:00 до 20:00;
– с 23:00 до 24:00.
3 очередь:
— с 08:00 до 14:00;
– с 17:00 до 23:00.
4 очередь:
— с 08:00 до 14:00;
– с 17:00 до 23:00.
5 очередь:
— с 08:00 до 11:00;
— с 14:00 до 20:00;
– с 23:00 до 24:00.
6 очередь:
— с 11:00 до 17:00;
– с 20:00 до 24:00.
Следить за изменениями можно в Telegram-канале энергетической компании, узнать отношение своего адреса к определенной очереди отключений – на сайте.
Абонентам ДТЭК сообщили об отключении согласно установленным графикам, ознакомиться с ними подробнее можно в чат-ботах: Viber, Telegram. А также на официальном сайте.
Кроме этого, из-за высокого дефицита электроэнергии отключения будут происходить и в светло-серой зоне.
Просим вас экономно потреблять электроэнергию, когда она есть, – призвали в ДТЭК Днепровские электросети.
Напомним, в графиках есть три зоны отключений:
Если в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика. Если в белой зоне отсутствует свет, возможно, произошла авария. Переключение в серой и светло-серой зоне длится 30-40 минут.
Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра массово сообщают о проблеме коммуникации с энергокомпаниями ДТЭК и ЦЭК.
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