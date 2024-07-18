В Днепре 18 июля более десятка улиц останется без света почти на весь день: адреса

Более десяти улиц останутся без света на 12 часов, говорится в публикации горсовета.
В связи с проведением плановых работ энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:
Подробнее о плановых и аварийных отключениях света абонентов ЦЭК можно узнать в Telegram-канале энергетической компании и на сайте.
Кроме того, в Днепре 18 июля действуют графики отключений света — детали.
Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра массово сообщают о проблеме коммуникации с энергокомпаниями ДТЭК и ЦЭК.
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