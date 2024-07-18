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В Днепре 18 июля более десятка улиц останется без света почти на весь день: адреса

Сегодня 08:07
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У некоторых жителей Днепра 18 июля выключат свет вне графиков.

Новости Днепра про В Днепре 18 июля более десятка улиц останется без света почти на весь день: адреса

Более десяти улиц останутся без света на 12 часов, говорится в публикации горсовета.

В связи с проведением плановых работ энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

  • ул. Агатовой: 1;
  • ул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-7, 14, 16;
  • ул. Соломенская: 2-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
  • ул. Татарская: 8, 10, 131-Г, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164-Б, 165-А, 167;
  • ул. Яхонтова: 2, 4, 12;
  • проул. Янтарный;
  • ул. Бутакова: 4;
  • ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24, 26, 27, 32, 36, 38-А, 40, 48, 96, 181, 211;
  • проул. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • проул. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 40;
  • ул. Игоря Ветрогонова: 1, 2;
  • ул. Моцарт: 1-14;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66-86 (четные);
  • ул. Самотканская: 1-11, 12-А, 13, 14;
  • ул. Сурская: 71-96, 98-103, 105, 107, 109;
  • ул. Фредерика Шопена: 1-14;
  • ул. Братьев Воробьев: 28, 47, 49;
  • ул. Кедровая: 47;
  • ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;
  • ул. Профессора Герасюты: 1.

Подробнее о плановых и аварийных отключениях света абонентов ЦЭК можно узнать в Telegram-канале энергетической компании и на сайте.

Кроме того, в Днепре 18 июля действуют графики отключений света — детали.

Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра массово сообщают о проблеме коммуникации с энергокомпаниями ДТЭК и ЦЭК.

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