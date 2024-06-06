В Днепре 17-летний студент совершил самоубийство в общежитии на проспекте Науки: что известно

В одном из общежитий студент покончил с собой.

В четверг, 6 июня, появилась информация о студенте, совершившем самоубийство в общежитии на проспекте Науки (эксГагарина). Тело 17-летнего парня обнаружили в его комнате. К сожалению, юноша уже был мертвым.

Предварительно известно, что молодой человек выпил нитрат натрия, что и стало причиной его смерти. Остатки вещества обнаружили рассыпанными на столе.

Пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила Днепр Инфо, что по указанному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией — самоубийство. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Заметим, что на проспекте Науки расположено несколько общежитий. В каком из них случилась трагедия, пока неизвестно.

Напомним, в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.

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