В Днепре 17-летний студент совершил самоубийство в общежитии на проспекте Науки: что известно

В четверг, 6 июня, появилась информация о студенте, совершившем самоубийство в общежитии на проспекте Науки (эксГагарина). Тело 17-летнего парня обнаружили в его комнате. К сожалению, юноша уже был мертвым.
Предварительно известно, что молодой человек выпил нитрат натрия, что и стало причиной его смерти. Остатки вещества обнаружили рассыпанными на столе.
Пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила Днепр Инфо, что по указанному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией — самоубийство. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Заметим, что на проспекте Науки расположено несколько общежитий. В каком из них случилась трагедия, пока неизвестно.
Напомним, в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.
Читайте также:
Автор:
Левый берег Днепра богат на различные неглубокие озера, где водится…
Жители Днепра могут овладеть новой профессией в ПТУ.
В Кривом Роге ушла из жизни Заслуженная работница культуры Украины…
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного.…
Левый берег Днепра богат на различные неглубокие озера, где водится много рыбы. Такие небольшие озера популярны среди рыбаков, но часто мелеют. Так, небольшое озеро в АНД районе мелело уже несколько раз и несколько раз его восстанавливали.
Жители Днепра могут овладеть новой профессией в ПТУ.
В Кривом Роге ушла из жизни Заслуженная работница культуры Украины Елена Василевская.
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного. Такой напиток не только утолит жажду, но и подарит удивительный вкус во время питья.
Через год после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на месте Каховского водохранилища образовался густой лес.
В Днепропетровской области есть уникальная природная достопримечательность – Сажевская балка.
В Днепре вместо снесенного киоска появилась зелёная зона.
Спасательницу ГСЧС из Днепра Евгению Дудку посмертно наградили "За оборону Украины".
В Днепре спасли бойца из Тернопольщины.
В Каменском на Днепропетровщине автомойщик угнал авто клиента.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!