В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении общественного транспорта.

Популярные автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями из-за ремонта проезжей части на пл. Соборный.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Так, 16 августа 2024 с 12:00 до 14:00 по-другому будут ездить такие троллейбусы и автобусы:

троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

троллейбусы №4, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;

троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;

концевая автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;

автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Учитывайте эту информацию при планировании дня.

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