В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

Популярные автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями из-за ремонта проезжей части на пл. Соборный.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Так, 16 августа 2024 с 12:00 до 14:00 по-другому будут ездить такие троллейбусы и автобусы:
Учитывайте эту информацию при планировании дня.
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