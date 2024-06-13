В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.

Во всех регионах Украины завтра, 14 июня, графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.

В Днепре и области будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает ДТЭК Днепровские электросети.

В Укрэнерго уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

В ДТЭК также напомнили, что, если у вас нет электричества в белой зоне графиков, это может свидетельствовать о локальной аварии. Проверить причину отсутствия света можно в нашем чат-боте: