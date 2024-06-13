Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

Сегодня 21:28
просмотров

В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.

Новости Днепра про В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

Во всех регионах Украины завтра, 14 июня, графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.

В Днепре и области будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает ДТЭК Днепровские электросети.

В Укрэнерго уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

В ДТЭК также напомнили, что, если у вас нет электричества в белой зоне графиков, это может свидетельствовать о локальной аварии. Проверить причину отсутствия света можно в нашем чат-боте:

Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi),

Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot)

та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки
    Новости Днепра
    Сегодня 20:05
    В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки

    В Днепре мужчина напал на рыбака.

    В Днепре в пруду утонул мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 19:13
    В Днепре в пруду утонул мужчина

    В Днепре в пруду спасатели обнаружили тело утонувшего 40-летнего мужчины.

    В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

    В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.

    В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь
    Новости Днепра
    Сегодня 17:44
    В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь

    14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

    Последние новости

    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб
    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб

    Украинцы едят много соли.

    Сегодня 21:59
    2
    просмотров
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    Сегодня 20:33
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки
    В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки

    В Днепре мужчина напал на рыбака.

    Сегодня 20:05
    0
    просмотров
    В Днепре в пруду утонул мужчина
    В Днепре в пруду утонул мужчина

    В Днепре в пруду спасатели обнаружили тело утонувшего 40-летнего мужчины.

    Сегодня 19:13
    0
    просмотров
    В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара
    В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

    В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.

    Сегодня 18:41
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой

    Мужчина угрожал семье гранатой.

    Сегодня 17:54
    3
    просмотров
    В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь
    В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь

    14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

    Сегодня 17:44
    3
    просмотров
    Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий
    Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий

    Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны снова обратиться в ПФУ с новым заявлением.

    Сегодня 17:25
    0
    просмотров
    В Днепре снова изменится движение троллейбусов №5
    В Днепре снова изменится движение троллейбусов №5

    В Днепре изменится движение троллейбусов №5.

    Сегодня 17:14
    1
    просмотров
    Три компании из Днепропетровщины будут помогать отстраивать Украину
    Три компании из Днепропетровщины будут помогать отстраивать Украину

    Компании из Днепропетровской области: "Биосфера", "ДТЭК" и "Интерпайп" будут отстраивать Украину вместе с другими бизнесами.

    Сегодня 16:52
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх