В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

Во всех регионах Украины завтра, 14 июня, графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.
В Днепре и области будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает ДТЭК Днепровские электросети.
В Укрэнерго уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.
В ДТЭК также напомнили, что, если у вас нет электричества в белой зоне графиков, это может свидетельствовать о локальной аварии. Проверить причину отсутствия света можно в нашем чат-боте:
Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi),
Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot)
та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns).
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