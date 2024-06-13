В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адреса

Укрэнерго сообщил потребителям электроэнергии, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать всего 2 часа и только вечером – с 20:00 до 22:00.
Однако некоторые улицы Днепра останутся без электроэнергии почти на весь день.
Об этом говорится на официальном портале Центральной энергетической компании.
В связи с ремонтными работами подача электроэнергии будет прекращена с 08:00 до 18:00 у жителей таких улиц:
Абонентам ДТЭК следить за обновлениями информации об отключении света можно на официальном сайте.
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