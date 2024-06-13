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В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адреса

Сегодня 06:48
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Сегодня, 13 июня, в Днепре света будет больше, но не у всех.

Новости Днепра про В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адреса

Укрэнерго сообщил потребителям электроэнергии, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать всего 2 часа и только вечером – с 20:00 до 22:00.

Однако некоторые улицы Днепра останутся без электроэнергии почти на весь день.

Об этом говорится на официальном портале Центральной энергетической компании.

В связи с ремонтными работами подача электроэнергии будет прекращена с 08:00 до 18:00 у жителей таких улиц:

  • Братьев Воробьев 36, 40А, 42, 44А, 51, 53А;
  • Макарова 1, 2А, 4А;
  • Надежды Алексеенко 114;
  • Рабочая 79, 81, 83, 85, 87, 89, 166;
  • Театральная 1, 2, 4А, 6.

Абонентам ДТЭК следить за обновлениями информации об отключении света можно на официальном сайте.

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Новости Днепра про В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех: адресаРусский

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