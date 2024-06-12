В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше

В Днепре трамвай №15 сегодня, 12 июня, а также завтра закончит работу раньше.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Изменения в графике трамвая связаны с ремонтом пути по проспекту Ивана Мазепы на участке от улицы Морской Пехоты до улицы Авиационной.

Последние отправления по конечным остановкам:

от Железнодорожного вокзала в 20:14;

от улицы Криворожская в 20:45

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе, в результате чего возможны изменения маршрутов некоторых трамваев.

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