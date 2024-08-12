Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрута

Сегодня 11:28
просмотров

Трамвай №1 снова изменит маршрут.

Новости Днепра про В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрута

В Днепре сегодня, 12 августа и завтра, 13 августа, в связи с проведением ремонтных работ колеи на площади Соборной будет приостановлено движение трамваев с 21:00.

Так что трамвай №1 снова будет курсировать в объезд по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандерыпросп. Леси Украинкиул. Святослава Храброгоул. Архитектора Олега Петроваул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

  • от Железнодорожного вокзала в 20:27;
    от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Учитывайте вышеперечисленные изменения при планировании своих маршрутов.

Напомним, в Днепре на Соборной площади появятся «венские платформы«, которые сделают посадку/высадку более инклюзивной, поскольку с тротуара людям не нужно будет спускаться на проезжую часть.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрутаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрутаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 11:43
    Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине

    Стали известны имена 50 лучших педагогов Украины по результатам премии…

    В Днепре в общежитии во время ссоры женщина ударила парня ножом в грудь: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:04
    В Днепре в общежитии во время ссоры женщина ударила парня ножом в грудь: комментарий полиции

    В одном из общежитий в Днепре произошел жуткий инцидент.

    В Павлограде случайно нашли кирпич с украинским Трезубцем, которому более 100 лет (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:37
    В Павлограде случайно нашли кирпич с украинским Трезубцем, которому более 100 лет (ФОТО)

    Кирпич нашли случайно.

    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка

    Движение затруднено.

    Последние новости

    Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине
    Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине

    Стали известны имена 50 лучших педагогов Украины по результатам премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

    Сегодня 11:43
    2
    просмотров
    В Днепре в общежитии во время ссоры женщина ударила парня ножом в грудь: комментарий полиции
    В Днепре в общежитии во время ссоры женщина ударила парня ножом в грудь: комментарий полиции

    В одном из общежитий в Днепре произошел жуткий инцидент.

    Сегодня 11:04
    2
    просмотров
    В Павлограде случайно нашли кирпич с украинским Трезубцем, которому более 100 лет (ФОТО)
    В Павлограде случайно нашли кирпич с украинским Трезубцем, которому более 100 лет (ФОТО)

    Кирпич нашли случайно.

    Сегодня 10:37
    1
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка

    Движение затруднено.

    Сегодня 10:28
    1
    просмотров
    Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощи
    Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощи

    Воспитанники и тренеры МГЮСШ просят о помощи.

    Сегодня 10:20
    11
    просмотров
    Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодец
    Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодец

    В Каменском районе 11-летний мальчик чуть не упал в глубокий технический колодец.

    Сегодня 10:01
    2
    просмотров
    В Днепре в «Еве» заметили паука, похожего на тарантула (ВИДЕО)
    В Днепре в «Еве» заметили паука, похожего на тарантула (ВИДЕО)

    В Днепре снова заметили интересного паука.

    Сегодня 09:36
    3
    просмотров
    Масштабный пожар в многоэтажке в Самарском районе в Днепре: детали от ГСЧС
    Масштабный пожар в многоэтажке в Самарском районе в Днепре: детали от ГСЧС

    В Самарском районе в Днепре произошел пожар в девятиэтажном доме.

    Сегодня 08:46
    6
    просмотров
    В Днепре в Шевченковском районе из пожара в доме спасали двоих мужчин
    В Днепре в Шевченковском районе из пожара в доме спасали двоих мужчин

    В Шевченковском районе Днепра горело жилье в доме.

    Сегодня 08:26
    2
    просмотров
    Враг устроил пожар на территории ЗАЭС: каков уровень радиации на Днепропетровщине
    Враг устроил пожар на территории ЗАЭС: каков уровень радиации на Днепропетровщине

    За ситуацией наблюдают из Никополя.

    Сегодня 07:42
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх