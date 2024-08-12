В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрута

Трамвай №1 снова изменит маршрут.

В Днепре сегодня, 12 августа и завтра, 13 августа, в связи с проведением ремонтных работ колеи на площади Соборной будет приостановлено движение трамваев с 21:00.

Так что трамвай №1 снова будет курсировать в объезд по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Учитывайте вышеперечисленные изменения при планировании своих маршрутов.

Напомним, в Днепре на Соборной площади появятся «венские платформы«, которые сделают посадку/высадку более инклюзивной, поскольку с тротуара людям не нужно будет спускаться на проезжую часть.

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