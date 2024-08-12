В Днепре 12 августа до вечера отключат свет на четырех улицах: адреса

По информации от Укрэнерго, сегодня, 12 августа, в Днепре не планируется применение мер по ограничению потребления электроэнергии.
Однако повезет не всем – на некоторых улицах в городе сегодня отключат свет.
В связи с проведением плановых работ частной энергетической компании ЦЭК с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:
При изменении ситуации в энергосистеме о применении графиков отключений будет сообщено дополнительно – следить можно в Telegram-канале ЦЭК или ДТЭК.
В Укрэнерго рекомендуют потреблять электроэнергию бережливо, а также не пользоваться мощными приборами с 18:00 до 22:00, чтобы избежать аварийных ситуаций.
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