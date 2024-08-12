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В Днепре 12 августа до вечера отключат свет на четырех улицах: адреса

Сегодня 06:48
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Некоторые жители Днепра останутся без света с утра до вечера.

Новости Днепра про В Днепре 12 августа до вечера отключат свет на четырех улицах: адреса

По информации от Укрэнерго, сегодня, 12 августа, в Днепре не планируется применение мер по ограничению потребления электроэнергии.

Однако повезет не всем – на некоторых улицах в городе сегодня отключат свет.

В связи с проведением плановых работ частной энергетической компании ЦЭК с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:

  • ул. Казака Мамая: 17, 19, 21-А, 23, 25, 27-А, 29-А, 31, 33-А;
  • ул. Монтажная: 34, 45, 47, 48-А, 49-65, 66-А, 67-73;
  • ул. Победы: 1-А, 2-А, 3-22, 24-34 (четные);
  • ул. Смелянская: 1-9 (нечетные).

При изменении ситуации в энергосистеме о применении графиков отключений будет сообщено дополнительно – следить можно в Telegram-канале ЦЭК или ДТЭК.

В Укрэнерго рекомендуют потреблять электроэнергию бережливо, а также не пользоваться мощными приборами с 18:00 до 22:00, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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