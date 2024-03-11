В Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 11 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Помимо работы на полный день, в Днепре можно также найти…

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