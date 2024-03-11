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В Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре 11 марта будут выключать свет до 17:00: все адреса

Сегодня, 11 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 5;
  • ул. Киргизская: 10;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 103-Б, 105, 107.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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