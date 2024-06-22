В Днепре 11-летний мальчик серьезно травмировался, когда разбирал патрон

В больницу города Днепр вчера, 21 июня, доставили 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Мальчик на собственном дворе решил разобрать патрон и зажал его в давлении.

Он травмировался когда, пытался достать пулю.

У пострадавшего диагностировали резаные левой раны левой кисты с повреждением сухожилий, множественные ссадины брюшной стенки и грудной клетки с посторонними телами, — говорится в сообщении.

Как боеприпас попал к несовершеннолетнему в руки не сообщалось.

Напомним, если вы увидели взрывоопасный предмет, сразу позвоните в полицию.

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