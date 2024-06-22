В Днепре 11-летний мальчик серьезно травмировался, когда разбирал патрон

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Мальчик на собственном дворе решил разобрать патрон и зажал его в давлении.
Он травмировался когда, пытался достать пулю.
У пострадавшего диагностировали резаные левой раны левой кисты с повреждением сухожилий, множественные ссадины брюшной стенки и грудной клетки с посторонними телами, — говорится в сообщении.
Как боеприпас попал к несовершеннолетнему в руки не сообщалось.
Напомним, если вы увидели взрывоопасный предмет, сразу позвоните в полицию.
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