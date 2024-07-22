В Днепре 1 трамвай временно изменит схему движения

22 июля с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
Последние отправления с конечных остановок по привычному маршруту:
– от Железнодорожного вокзала в 20:27;
– от Университета науки и технологий в 20:59.
Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборной.
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