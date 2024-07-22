В Днепре 1 трамвай временно изменит схему движения

В Днепре изменится схема движения 1 трамвая.

22 июля с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с конечных остановок по привычному маршруту:

– от Железнодорожного вокзала в 20:27;

– от Университета науки и технологий в 20:59.

Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборной.

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