В Днепре 1 трамвай будет временно курсировать по 7 маршруту

1 трамвай снова будет курсировать иначе.

Вечером 25 июля, а именно с 21:00, будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. Поэтому в сторону Вокзала с «ДИИТа» маршрут №1 будет курсировать по 7 маршруту через проспект Леси Украинки, и там же в обратном направлении до конечной остановки возле ТЦ «Нео Плаза».

Также будет курсировать маршрут 1К с Вокзала в центр города и обратно. То есть трамвай не будет ехать к Историческому музею, парку Шевченко, больнице Мечникова и «Нагорке».

Схема движения будет такой:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:

– от Железнодорожного вокзала в 20:27;

– от Университета науки и технологий в 20:59.

Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный.

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