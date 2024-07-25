В Днепре 1 трамвай будет временно курсировать по 7 маршруту

Вечером 25 июля, а именно с 21:00, будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. Поэтому в сторону Вокзала с «ДИИТа» маршрут №1 будет курсировать по 7 маршруту через проспект Леси Украинки, и там же в обратном направлении до конечной остановки возле ТЦ «Нео Плаза».
Также будет курсировать маршрут 1К с Вокзала в центр города и обратно. То есть трамвай не будет ехать к Историческому музею, парку Шевченко, больнице Мечникова и «Нагорке».
Схема движения будет такой:
Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:
– от Железнодорожного вокзала в 20:27;
– от Университета науки и технологий в 20:59.
Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный.
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