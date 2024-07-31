В Днепре 1 августа трамвай №1 снова будет курсировать по-другому

Завтра, 1 августа, с 21.00 в связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборной будет приостановлено движение трамваев.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Трамвай №1 снова будет курсировать с изменениями:
Последние отправления по конечным остановкам без изменений:
В пресс-службе Департамента транспорта ДМР рассказали подробнее о ремонтных работах на площади Соборной. Напомним, их выполняют в рамах обустройства инклюзивных посадочных площадок типа «венская платформа».
Демонтаж старого пути, затем прокапывание котлована и укладка, сборка нового пути. Новые шпалы – железобетонные. У них срок службы вдвое больше, чем у деревянных шпал, – рассказал Родион Овезов, мастер участка капитального ремонта Службы пути КП «Днепровский электротранспорт».
По словам Никиты Керенцева, ведущего специалиста КП «Днепровский электротранспорт», устройство «венских платформ» нацелено на лучшую доступность электротранспорта для маломобильных групп населения, а также повышение безопасности пассажиров трамваев.
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