В Днепре 1 августа трамвай №1 снова будет курсировать по-другому

На площади Соборной продолжаются ремонтные работы.

Завтра, 1 августа, с 21.00 в связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборной будет приостановлено движение трамваев.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Трамвай №1 снова будет курсировать с изменениями:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления по конечным остановкам без изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59 час.

В пресс-службе Департамента транспорта ДМР рассказали подробнее о ремонтных работах на площади Соборной. Напомним, их выполняют в рамах обустройства инклюзивных посадочных площадок типа «венская платформа».

Демонтаж старого пути, затем прокапывание котлована и укладка, сборка нового пути. Новые шпалы – железобетонные. У них срок службы вдвое больше, чем у деревянных шпал, – рассказал Родион Овезов, мастер участка капитального ремонта Службы пути КП «Днепровский электротранспорт».

По словам Никиты Керенцева, ведущего специалиста КП «Днепровский электротранспорт», устройство «венских платформ» нацелено на лучшую доступность электротранспорта для маломобильных групп населения, а также повышение безопасности пассажиров трамваев.

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