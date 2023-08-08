В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина

С 4 августа главный государственный ветеринарный инспектор Днепропетровской области ограничил ввоз на территорию региона определенных продуктов из Республики Польша из-за регистрации заболевания птицы болезнью Ньюкасла.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Какие продукты нельзя ввозить:
Как долго будет действовать этот запрет – не указывается.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц или азиатская чума) – это заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц (кур, голубей, индейку и т.п.). Это одна из самых заразных болезней домашней птицы в мире, вызываемая вирусом семейства Paramyxoviridae.
Контакт людей с инфицированными птицами (например, на птицефабриках) может вызвать легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет никакой опасности для здоровья человека.
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