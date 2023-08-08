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В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина

Сегодня 17:00
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Все из-за болезни, которой болеет птица.

Новости Днепра про В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина

С 4 августа главный государственный ветеринарный инспектор Днепропетровской области ограничил ввоз на территорию региона определенных продуктов из Республики Польша из-за регистрации заболевания птицы болезнью Ньюкасла.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Какие продукты нельзя ввозить:

  • яйца;
  • живую птицу;
  • продукты из птицы (кроме тех, которые прошли обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания).

Как долго будет действовать этот запрет – не указывается.

Новости Днепра про В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц или азиатская чума) – это заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц (кур, голубей, индейку и т.п.). Это одна из самых заразных болезней домашней птицы в мире, вызываемая вирусом семейства Paramyxoviridae.

Контакт людей с инфицированными птицами (например, на птицефабриках) может вызвать легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину завезли токсичный фрукт.

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Новости Днепра про В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причинаРусский

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