В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина

Все из-за болезни, которой болеет птица.

С 4 августа главный государственный ветеринарный инспектор Днепропетровской области ограничил ввоз на территорию региона определенных продуктов из Республики Польша из-за регистрации заболевания птицы болезнью Ньюкасла.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Какие продукты нельзя ввозить:

яйца;

живую птицу;

продукты из птицы (кроме тех, которые прошли обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания).

Как долго будет действовать этот запрет – не указывается.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц или азиатская чума) – это заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц (кур, голубей, индейку и т.п.). Это одна из самых заразных болезней домашней птицы в мире, вызываемая вирусом семейства Paramyxoviridae.

Контакт людей с инфицированными птицами (например, на птицефабриках) может вызвать легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину завезли токсичный фрукт.

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