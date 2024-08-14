В Днепр с фронта доставили 900-летнюю половецкую статую

Половецкая статуя, которой около 900 лет, в Днепре.

Половецкая статуя стояла в селе Миролюбовка Донецкой области, в двух километрах от боевых действий. Ее спасла из-под обстрелов и эвакуировала в Днепр Третья отдельная штурмовая бригада.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Сейчас статуя находится в Днепропетровском национальном историческом музее имени Дмитрия Яворницкого. Это уже 11 статуя, которую привезли в Днепр с фронта. Когда ситуация улучшится, все они вернутся на свои исторические места.

«Это не просто статуя. Это наше культурное наследие, которое является частью нашей национальной идентичности. Благодарим Вооруженные Силы Украины, воинов Третьей штурмовой бригады, которые в очередной раз показали, что мы способны сохранить самое ценное — нашу историю и культуру!”, — сообщил Николай Лукашук.

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