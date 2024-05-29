В Днепр пятый раз эвакуировали каменные скульптуры, которым более 800 лет

Из-под обстрелов в Днепр в пятый раз эвакуировали каменных баб из Донбасса. Об этом рассказал волонтер и историк Юрий Фаныгин.
Скульптуры 11-13 века доставили из Донбасса в Днепр. Откуда именно привезли артефакты из соображений безопасности не разглашают, но пообещали в будущем об этом подробно рассказать.
Историкам удалось забрать в Днепр уже 9 статуй. Однако не все скульптуры остаются в нашем городе, это их временное убежище.
Стабильность – признак мастерства. С налетом легкой помешанности, – комментирует событие Юрий.
По словам Юрия, статуя весит более 700 килограммов, поэтому загрузить ее в автомобиль было не просто.
Также историки-энтузиасты намекнули, что это не последняя эвакуация.
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