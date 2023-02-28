В Днепр приехал Министр обороны

Напомним, ранее в Днепр приезжала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она вручила государственные награды выдающимся пресс-офицерам и представителям военных медиа.

Чуткие, потому что всегда готовы помогать. Профессиональные, потому что находят выход из любой ситуации. Сильные, потому что готовы отдаваться делу 24/7, — отметил Сергей Лысак.

Около 40 лет в Днепре работал завод, где производили радиоприемники,…

Выпускали телевизором и давили технику бульдозером: история Днепропетровского радиозавода Около 40 лет в Днепре работал завод, где производили радиоприемники, радиолы и телевизоры. Сейчас завод уже порядка 30 лет не работает, но его продукцию до сих пор можно найти в продаже. просмотров

В Днепре в KFC нашли гранаты: комментарий полиции Вчера, 27 февраля, в KFC в Центральном районе города работники заведения в вентиляции обнаружили четыре гранаты. 0 просмотров

Днепр vs. 5 мегаполисов Европы: что общего и какие отличия В минувшем году, по данным аналитической компании Euromonitor самыми популярными городами в Европе стали: Париж, Амстердам, Мадрид, Рим, Лондон. Журналисты dnepr.info решили сравнить площадь 5 самых популярных городов Европы с площадью и населением, а также с культурными и учебными заведениями… просмотров