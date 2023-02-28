В Днепр приехал Министр обороны

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Министр обороны Алексей Резников вручил награды 55 жителям Днепропетровщины. Это врачи, медсестры, спасатели, инженеры, энергетики и водители.
Чуткие, потому что всегда готовы помогать. Профессиональные, потому что находят выход из любой ситуации. Сильные, потому что готовы отдаваться делу 24/7, — отметил Сергей Лысак.
Напомним, ранее в Днепр приезжала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она вручила государственные награды выдающимся пресс-офицерам и представителям военных медиа.
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